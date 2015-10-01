"Yıllık 2 trilyon dolar askeri harcama yapılırken, her gün 17 bin çocuk tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor!"

BM Genel Kurulu'nda konuşan Küba Devlet Başkanı Raul Castro, "Dünyada yıllık 1 trilyon 700 milyar dolar askeri harcama yapılırken, her gün 17 bin çocuk tedavi edilebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor" dedi.

SputnikNews'un haberine göre, Küba Devlet Başkanlığı görevini 2008 yılında kardeşi Fidel Castro'nun rahatsızlığı nedeniyle devralan Raul Castro, kardeşiyle 1959 yılında Teksas'a yaptığı ziyaretten 56 yıl sonra geldiği ABD'de, BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Konuşmasında, dünyada 795 milyon insanın açlığa doğru gittiğini, 781 milyon yetişkinin ise okuma yazma bilmediğini belirten Castro, ekonomik ve sosyal gelişme ile toplumsal ilerleme ve daha iyi yaşam standartlarının teşvik edilmesinin önemine değindi.

"Porto Riko halkı özgür ve bağımsız olmayı hak ediyor"

Küresel güçleri eleştirerek, barış ve refah mesajları veren Castro, "Dünyada yıllık 1 trilyon 700 milyar dolar askeri harcama yapılırken, her gün 17 bin çocuk tedavi edilebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.

ABD ve diğer zengin ülkelerin küresel iklim değişimine büyük etkileri olduğunu anlatan Castro, bu ülkelerin, ulusal kaynakları ve insan kaynaklarını akıl dışı ve sürdürülemez şekilde tüketirken, iklim değişiminin de insanlığın varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

BM Genel Kurulu'na hitabında, bağımsız devletlerin içişlerine müdahale konusunda BM Sözleşmesi'nin umursanmamasını kınayan Castro, Porto Riko halkının yüz yıllık sömürge egemenliğinden sonra özgür ve bağımsız olmayı hak ettiğini vurguladı.

Küba'ya yönelik mali ambargo

Küba lideri, ABD'nin 1903 yılından bu yana elinde tuttuğu Guantanamo Körfezi etrafındaki araziden askerini çekmesi çağrısında da bulundu. Venezuela ve Ekvador'un "ilerici" yönetimlerini desteklediğini bildiren Castro ayrıca, Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki iddiası, 1967 sınırlarının geçerli olduğunu ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'den yana olduğunu belirtti.

Konuşmasında, ABD'ye, Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesi çağrısında bulunan Castro, bunun, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesini tamamlamak için gerekli olduğunun altını çizdi.

Uluslararası toplumun, her zaman adaletsizlik, eşitsizlik, az gelişmişlik, ayrımcılık ve manipülasyona karşı dürüstçe sesini yükselmek ve daha eşitlikçi, adil bir uluslararası düzenin kurulması, gerçekten insan, haysiyet ve refahına odaklanılması için Küba'ya bağlı olduğunu ifade etti.

Castro'nun, Latin ve Karayip ülkeleriyle dayanışma mesajı verdiği konuşması 15 dakika sürdü. Raul Castro'nun ağabeyi, eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, 1960 yılında yaptığı 4 buçuk saatlik konuşmayla, BM Genel Kurulu'na en uzun hitap rekoruna imza atmıştı. Küba devriminin mimarı Che Guevara da 1964 yılında BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmış ve "Sömürgeciliğin sonu geldi", "Ya özgür vatan, ya ölüm" ifadelerini kullanmıştı.