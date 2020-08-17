Yıllardır suları yok ama fatura ödüyorlar

Samsun'un Bafra ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır evlerinde içme suyu akmamasına rağmen, su abonesi yapıldıklarını ve her ay akmayan suya para ödedikleri söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Örencik mahallesinde yaşanan su sorunu yıllardır giderilemedi. AKP’li Bafra Belediyesi de seçimden önce verdiği sözleri unuttu. Ama SASKİ ( Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) mahalledeki evlere su sayaçlarını bağladı.

Vatandaşlar yıllardır evlerinden ve mahallelerinde bulunan çeşmelerden akacak suyu beklerken, abone yapılmaları ve her ay kullanmadıkları içme suyu için fatura ödemeleri karşısında şaşkına döndü. Vatandaşlar mahallede bulunan çeşmelerden de su akmadığını söyledi.

Tankerle su taşıyorlar

Yıllardır musluklarından su akmayan Örencik mahallesi sakinleri, su ihtiyaçlarını ise tankerlerle karşıladıklarını belirtti. Tankerlerle taşınan temiz suyu yine evlerin çatılarına yerleştirilen su tanklarına boşalttıklarını ifade eden vatandaşlar, şöyle konuştu:

''Uzun yıllardır içme suyumuz yok. Bir çok kez yetkililerden yardım istedik. Ama bizim su sorunumuzu çözmediler. Köyümüz mahalle statüsüne dönünce su sayaçları bağlandı. Ama su gelmedi. Her ay akmayan suya fatura ödüyoruz. İhtiyacımız olan suyu ya tankerlerle su kaynaklarından alıyoruz.''