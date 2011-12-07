T24 - Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan maçta 3-1 mağlup etmesinden sonra internette derbi geyikleri yayılmaya başladı.



İşte internetteki derbi geyikleri...



- Bu gece hiç tanımadığım bir Fenerli’ye usulca sokulup, sırf iki dakikalığına sevinsin diye "Galatasaray maçı berabere" diye fısıldadım.



- Kasımda aşk başkadır deyip, yıllardır 6 Kasım'ı hatırlatanlara; aşkın Aralık'sız olduğunu gösterdik. Aşk'tır GALATASARAY



- Unfollow eden FB'li arkadaşlar daha önce söylemiştim, yine söylüyorum Pendik'e kadar yolunuz var hiç umrumda degil.



- Bugün günlerden Galatasaray, yarın günlerden Galatasaray, sonra Galatasaray, sonra yine Galatasaray hep Galatasaray hep Galatasaray !



- Galatasaray her şeyinle mükemmelsin. Sana aşkımı ilân ettim, daha ne yapayım. Seni seviyorum .



- Biri babama sakinleştirici ilaç getirsin lütfen acilll. Gollere dayanamıyor...



- Fenerbahçeliler'e "Anı yaşayın" demişler, yıllardır 6-0 yendikleri anı yaşıyorlar. Yine başladılar geçmişe yolculuğa. İyi yolculuklar.



- Terim'inatorler!



- Deprem mi oluyor? + Yok ASLAN kükrüyor. - Yağmur mu yağıyor ? + Yok Fenerbahçe ağlıyor.



- Offf herşey iyi güzelde FB taraftarının şimdi önümüzdeki en az 1 haftası kuyruğunu kıstırmış kedi modunda geçicek.



- Yeter yavrucum yeter haddinizi bilin, susun oturun. Hem kafesiniz nerde sizin saf kuşlar gidin bi su için en soğuk olanından



- Fenerlilerdeki bu espriler, komik sanılan şakalar neden? Yenildiniz, hazmedin, tebrik edin, susun.



- 40 gün kar yağar, 1 gün av olur. Aslanin peşinden av diye koşarsan, sonun felaket olur.





