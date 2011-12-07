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Yaşam

'Yıllardır 6 Kasım'ı hatırlatanlara, aşkın 'Aralık'sız olduğunu gösterdik'

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan maçta 3-1 mağlup etmesinden...

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan maçta 3-1 mağlup etmesinden sonra internette derbi geyikleri yayılmaya başladı.

İşte internetteki derbi geyikleri...

- Bu gece hiç tanımadığım bir Fenerli’ye usulca sokulup, sırf iki dakikalığına sevinsin diye "Galatasaray maçı berabere" diye fısıldadım.

- Kasımda aşk başkadır deyip, yıllardır 6 Kasım'ı hatırlatanlara; aşkın Aralık'sız olduğunu gösterdik. Aşk'tır GALATASARAY

- Unfollow eden FB'li arkadaşlar daha önce söylemiştim, yine söylüyorum Pendik'e kadar yolunuz var hiç umrumda degil.

- Bugün günlerden Galatasaray, yarın günlerden Galatasaray, sonra Galatasaray, sonra yine Galatasaray hep Galatasaray hep Galatasaray !

- Galatasaray her şeyinle mükemmelsin. Sana aşkımı ilân ettim, daha ne yapayım. Seni seviyorum .

- Biri babama sakinleştirici ilaç getirsin lütfen acilll. Gollere dayanamıyor...

- Fenerbahçeliler'e "Anı yaşayın" demişler, yıllardır 6-0 yendikleri anı yaşıyorlar. Yine başladılar geçmişe yolculuğa. İyi yolculuklar.

- Terim'inatorler!

- Deprem mi oluyor? + Yok ASLAN kükrüyor. - Yağmur mu yağıyor ? + Yok Fenerbahçe ağlıyor.

- Offf herşey iyi güzelde FB taraftarının şimdi önümüzdeki en az 1 haftası kuyruğunu kıstırmış kedi modunda geçicek. 

- Yeter yavrucum yeter haddinizi bilin, susun oturun. Hem kafesiniz nerde sizin saf kuşlar gidin bi su için en soğuk olanından

- Fenerlilerdeki bu espriler, komik sanılan şakalar neden? Yenildiniz, hazmedin, tebrik edin, susun.

- 40 gün kar yağar, 1 gün av olur. Aslanin peşinden av diye koşarsan, sonun felaket olur.


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