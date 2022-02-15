Yıllarca verdikleri belgelere "güvenilmez" dendi; Trump Organizasyonu'nun danışmanlık şirketi ilişiği kesti

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi Trump Organizasyonu için danışmanlık şirketi veren Mazars, Trump’ın yıllardır sunduğu belgeler “güvenilemeyeceğini” söyleyerek ilişkisini kesme kararı aldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın varlıklarının değerini yasa dışı bir şekilde şişirip şişirmediğine ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Danışmanlık şirketi Mazars’ın ABD Genel Danışmanı, Trump Organizasyonu’na 9 Şubat’ta bir mektup göndererek, Trump’ın “30 Haziran 2011-30 Haziran 2020 arasındaki mali bildirimlerine güvenilemeyeceğini” belirtti. Mazars, Trump’a daha fazla hizmet sunmayacaklarını söyledi.

New York Başsavcısı Letitia James, soruşturmalar sonucunda Trump’ın şirketinin vergi indirimi ve kredi alabilmek için yanlış yönlendiren ve hatalı varlık değerlendirmeleri kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.