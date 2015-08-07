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Dünya

Yıllarca sahip olmak istediği bebek, 60 yıldır rahmindeymiş!

Eşini Ocak ayında kaybeden yaşlı kadın, 'en büyük pişmanlıklarımızdan biri çocuk sahibi olamamaktı' dedi

07 Ağustos 2015 17:32

Şili'de 91 yaşında bir kadının rahminde, 60 yıldan uzun süre taşıdığı bir cenin olduğu fark edildi. Yıllardır karnında bir yumru olduğunu sanan kadın, eşiyle çok istedikleri halde, çocuk sahibi olamadıklarını ve bu nedenle “müthiş acılar” çektiklerini söyledi.

HaberTürk’ün CNN International'dan derlediği habere göre; Şili’nin La Boca'da şehrinde yaşayan Estela Meléndez, uzun yıllar karnında bir yumru olduğunu fakat rahminde bir cenin taşıdığına dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.

Estela Meléndez'in röntgeninde lekeli bir şey tespit eden doktorların, kendisine tümörü olduğunu ve ameliyata girmesi gerektiğini söylediklerini anlatan Meléndez, "Ama teyit amacıyla ikinci kez röntgen çektirdiğimde doktorlar, gözlerine inanamadı. O kitlenin bir tümör değil bir cenin olduğu anlaşıldı”dedi.

74 yıl evli kaldığı kocası Manuel González’i geçtiğimiz Ocak ayında kaybeden ve “en büyük pişmanlıklarımızdan biri çocuk sahibi olamamaktı” diyen Meléndez, bu nedenle müthiş acılar çektiklerini söyledi.

Melendéz’e kocasını ve yıllar öncesinde yerine getirilememiş çocuk sahibi olma hayallerini anımsatan cenini doktorlar, yaşlı bir hastayı ameliyat etmenin hiçbir şey yapmamaktan daha riskli olduğuna karar verdikleri için almama kararı verdiler.

 

 

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