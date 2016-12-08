Yıllarca öz anne ve babası tarafından cinsel istismara uğradı, bunalıma girip kendini astı!

Biyoloji bölümü öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Senem B., önceki gün İstanbul Kadıköy Marmara Üniversitesi Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdu’nda çantasının bağcığıyla ranzaya kendisini asarak intihar etti. Genç kadının girdiği bunalım sonucu intiharı olarak görülen olayın arkasından ise korkunç bir hikâye çıktı.

Deri kıyafetler, kırbaçlar

Habertürk’ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, kamuoyunda kısa süre de olsa yankı bulan olay, 2012’de Tokat Zile’de yaşandı. Senem B.’den 2 yaş küçük olan ve o dönem 16 yaşında bulunan kız kardeşinin vücudundaki morluklar, öğretmeninin dikkatini çekti. Babasının tacizine uğradığını söyleyerek her şeyi anlatan genç kız, cinsel işkence gördüğünü, buna annesinin de katıldığını, aynı şeylerin ablasına da yapıldığını anlattı. Öğretmen, önce okul yönetimine, sonra da Tokat Emniyeti’ne durumu bildirdi. Şikâyet üzerine polis, astsubay olan baba Vedat B.’nin evinde arama yaptı. Arama, polisi de dehşete düşürdü. O dönem de basına yansıyan bilgilere göre evde, iki kızın görüntülerinin bulunduğu 100 kadar CD, kırbaçlar, dergiler, deri kıyafetler ve seks oyuncakları bulundu. CD’lerde şiddet dolu görüntüler olduğu anlaşıldı.

Baba ile anne, jandarma tarafından gözaltına alındı. Astsubay babanın çektiği görüntülerde de yer aldığı belirtilen anne, eşinin büyük kızıyla 6, küçük kızıyla 3 yıldır ensest ilişki yaşadığını öne sürdü. Anne, “Beni öldürür diye şikâyette bulunamadım” dedi. Atsubay baba Vedat B. ise suçlamaları inkâr etti. Kızlarını dövdüğünü, cinsel istismarda bulunmadığını öne sürdü. Evde bulunanlar sorulduğunda ise astsubay susma hakkını kullandı. Anne-baba cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezavine gönderilirken, iki genç kız da devlet korumasına alındı, eğitimlerinin tamamlanmaları sağlandı.

Korkunç olay, bir daha gündeme gelmedi. Basında haber olmadı. Abla Senem B., biyoloji öğretmenliği bölümünü kazanarak İstanbul’a gitti. Uzun süre psikolojik tedavi gördü, sürekli ilaç kullandı. Senem, kız kardeşiyle çok sık görüşmedi. Küçük kardeş de devletin korumasında eğitim aldı.

Ne yaptıysa çare olmadı

Cinsel istismar suçundan tutuklanan anne-baba ise cezaevinden çıkamadı. Aradan 4 yıl geçti. 4’üncü sınıfa gelen ve seneye mezun olarak hayata atılacak olan Senem’in yaşadığı korkunç travma geçmedi. Kimi zaman gösterdiği dengesiz davranışlar yurt yetkililerinin de dikkatini çekti. Yaşadıklarını yurdun bir yetkilisiyle paylaştı. Ama hiçbir şey çare olmadı.

Önceki akşam odada kimsenin olmamasını fırsat bildi. Her şeye son verdi. Çantasının bağcığıyla ranzaya kendini asıp intihar etti. Yaşadıkları kendisinin tercihi değildi ama ölümü kendisi seçti.