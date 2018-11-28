Yıllarca neşter tutan eller şimdi sanat üretiyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yıllarca genel cerrah olarak görev yaparak insanların hayatlarını kurtaran Erdoğan Sönmez (85), atölyesinde kuruttuğu yaprakları ve çiçekleri altın varak kullanarak sanat eserine dönüştürüyor.

Burhaniye’de evini atölyeye dönüştüren emekli genel cerrah Erdoğan Sönmez, 40 yıllık hekimliğin ardından yaprakları, ağaç dallarını, çiçekleri bir cerrah titizliğinde sanata dönüştürüyor. Sönmez, evindeki atölyesini adeta bir ameliyathane gibi kullanıyor. Bahçesindeki bitkilerden kuruttuğu yaprakları atölyesinde sanat eserine dönüştüren Sönmez, geleneksel Türk ebrularına da asırlık ağaçlardan çerçeveler yapıyor. Sönmez, bir Amerika seyahatinde keşfettiği el yapımı vitrayları da havanda döverek resimler yapıyor.

Sanatını severek yaptığını anlatan Erdoğan Sönmez, \"Düşünüyorum, planlıyorum bir şeyler yapıyorum. Zannediyorum, bunlar beni dinç tutuyor. Yaptığım şeyler adı söylenecek şeyler değil. Sordukları zaman, \'bir şeyler yapıyorum\' diyorum. Sebebine gelince anlatma şansım yok. Zira 100 senelik avlu kapısını alıp zımparalayıp, telleyip kobalak cila ve zeytinyağı ile çerçeve yapıyorum. Arkasında geleneksel Türk ebrusunu kullanıyorum. Üzerinde kurutulmuş yaprakları, çiçekleri alıyorum. Üzerine altın varak yapıştırıyorum. Böyle bir organizasyonun adını söylemek mümkün değil. Onun için \'bir şeyler yaptım\' diyorum. Görüldüğü zaman ne yaptığım anlaşılıyor. Amerika’dan elle yapılmış vitray camları getirmiştim. Evde onları bir sürü yerde kullandım. Kalanları vardı. Son zamanda aklıma geldiği için havanda dövdüm. Her rengi 50 mikron kalınlığında granüller şekline getirdim. Yapıştırmak suretiyle kurutulmuş yapraklar üzerine çeşitli resimler ve şekillerle kolaj çalışmaları yapıyorum\" dedi.



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