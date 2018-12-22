Yıllarca inşaatlarda çalışarak biriktirdiği arsa parasını hırsızlara kaptırdı

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) - HAMDİ Yıldırım, yıllarca sıcak soğuk demeden inşaatlarda çalışarak kazandığı para ile arsa almak istedi. Parasına uygun bir arsa da buldu ve fiyatı için anlaştı. 120 bin lirayı arsa sahibine teslim etmek üzere yanına alan Yıldırım kahvehanede arkadaşları ile bir çay içmek istedi. Parayı aracının torpido gözüne koydu, içeri girdi. Bir araçla gelen hırsızlar, Hamdi Yıldırım\'a ait aracın camını kırarak torpido gözünde bulunan 120 bin lirayı çaldı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sancaktepe\'de bulunan Atayolu caddesinde meydana geldi. İçerisinde 120 bin TL olan poşeti arsa satın almak üzere anlaştığı kişiye götürmek için arabanın torpido gözüne koyan Hamdi Yıldırım, kahvehanedeki arkadaşlarının yanına uğrayarak çay içmek istedi. Aracı kahvehane önüne parkeden Yıldırım içeriye girdiği sırada hırsızlar harekete geçti. Bir araçla gelen hırsızlar, camının kırdıkları otomobilin torpidosunda bulunan 120 bin lirayı alarak kaçtı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi ve delil aradı.

O PARAYI ARSA ALDIĞIM KİŞİYE TESLİM EDECEKTİM

Yıldırım, \"Arsa satın almak için yıllardan beri biriktirdim paramı arabama aldım, bankaya gittim. Bankada bir ödeme yaptım, geldikten sonra aracımı buraya park ettim ve içeride bir çay içeyim dedim. Hırsızlara paramızı kaptırdık. İnşaatlarda soğuk havada, yağmurlu havalarda çalışarak kazandık. Başka bir gelirimiz yok\" dedi.

Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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