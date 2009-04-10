T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yıllarca başında kurşunla yaşadı

Arnavutluk'ta bir kadın, farkında olmadan elmacık kemiğinin altına saplanan bir kurşunla 12 yıl yaşadı.

10 Nisan 2009 03:00

Arnavutluk'ta bir kadın, farkında olmadan elmacık kemiğinin altına saplanan bir kurşunla 12 yıl yaşadı.

Mrike Rrucaj isimli kadın, 1997 yılında ülkesinde kargaşanın yaşandığı dönemde uykudayken vurulduğunu söyledi. O gün yaşadıklarını anlatan Rrucaj, "Kan içinde kaldım ve öldüğümü düşündüm. Hastanedeki doktor kurşunun girip çıktığını söyledi ve yarayı temizledi. 28 yaşındaydım ve 12 yıl boyunca hiçbir şey hissetmedim" dedi.

Mrike Rrucaj'ın başında bulunan 2,8 santimetre uzunluğundaki kurşun, bir hafta önce boynunda acı hissettiğinde çektirdiği röntgenle fark edildi.

Askeri hastanenin beyin cerrahı Fatoş Oldaşi, kadının 12 yıl boyunca fark etmeden kurşunu kafasında taşımasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Oldaşi, 1997 yılında yaklaşık 2-3 bin kişinin öldüğü göz önünde bulundurulursa, kurşunu fark edemeyen meslektaşını suçlayamayacağını belirterek, "Şimdi doktoru yargılamak kolay, ama 1997'da her şey farklıydı. Kurşunun çıktığını düşündü. Ciddi yaralanan insanları tedavi ediyorlardı, ayakta duran ve kendileriyle konuşanları değil" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24