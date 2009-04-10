Yıllarca başında kurşunla yaşadı

Arnavutluk'ta bir kadın, farkında olmadan elmacık kemiğinin altına saplanan bir kurşunla 12 yıl yaşadı.



Mrike Rrucaj isimli kadın, 1997 yılında ülkesinde kargaşanın yaşandığı dönemde uykudayken vurulduğunu söyledi. O gün yaşadıklarını anlatan Rrucaj, "Kan içinde kaldım ve öldüğümü düşündüm. Hastanedeki doktor kurşunun girip çıktığını söyledi ve yarayı temizledi. 28 yaşındaydım ve 12 yıl boyunca hiçbir şey hissetmedim" dedi.



Mrike Rrucaj'ın başında bulunan 2,8 santimetre uzunluğundaki kurşun, bir hafta önce boynunda acı hissettiğinde çektirdiği röntgenle fark edildi.



Askeri hastanenin beyin cerrahı Fatoş Oldaşi, kadının 12 yıl boyunca fark etmeden kurşunu kafasında taşımasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.



Oldaşi, 1997 yılında yaklaşık 2-3 bin kişinin öldüğü göz önünde bulundurulursa, kurşunu fark edemeyen meslektaşını suçlayamayacağını belirterek, "Şimdi doktoru yargılamak kolay, ama 1997'da her şey farklıydı. Kurşunun çıktığını düşündü. Ciddi yaralanan insanları tedavi ediyorlardı, ayakta duran ve kendileriyle konuşanları değil" dedi.

