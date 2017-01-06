Yıllarca aziz zannettiği Yüzüklerin Efendisi figürüne dua etti!

Brezilya'da bir kadın, anneannesinin yıllardır Aziz Antonio heykeli sanıp Yüzüklerin Efendisi roman ve filmlerindeki Elf krallığı Ayrıkvadi'nin hükümdarı Elrond'un bir figürüne dua ettiğini fark etti.



Brezilyalı Gabriela Brandao, Facebook'taki viral paylaşımında, anneannesinin her gün Aziz Antonio olduğunu sandığını Elrond figürüne dua ettiğini söyledi.



"Kızımın büyük anneannesi her gün bu Aziz Antonio heykeline dua ediyor" diye yazan Brandao, iletisinin yanına anneannesinin aziz heykeli sanıp dua ettiği Elrond figürünün alışveriş sitesi eBay'de satıldığını gösteren fotoğraflar da yerleştirdi.



Elrond figürünün Brandao'nun anneannesinin eline nasıl geçtiğiyse bilinmiyor.

