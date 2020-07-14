Yıllar süren ırkçılık tartışmalarının ardından Washington Redskins, takım ismini değişmeye karar verdi

T24 Dış Haberler

ABD Ulusal Futbol Ligi'nde başkent Washington DC'yi temsil eden Redskins (Kızılderililer), yıllar süren tartışmaların ardından takımın ismini değiştirme kararı aldı.

Birçok kişi, takımın isminde 'Redskins' gibi sözlükte 'ırkçı söylem' olarak yer alan bir ifadeyi kullanmasını yanlış buluyordu.

Takım, pazartesi günü taraftar ve sponsorlarının da onayıyla takımın ismini ve logosunu değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Kulübün sahibi Dan Snyder ve koçu Ron Rivera'nın yen bir isim ile logo belirlemek için çalışmalara başladığı belirtildi.