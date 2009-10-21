Yıllar süren dostluk aynı sahnede

Cumhuriyet döneminin büyük Divası Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleyen neslin son temsilcisi Müzeyyen Senar ile onun ekolünden gelen Bülent Ersoy, 7 Kasım Ankara Anadolu Gösteri Merkezinde muhteşem bir konser programında buluşuyorlar….Müzeyyen Senar bir süreden beri rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Onun hayata daha sıkı tutunabilmesi için Senar’dan sanatı adına bayrağı devralan Bülent Ersoy ustasına destek amacıyla önümüzdeki günlerde Ankara’da iki önemli etkinlik gerçekleştirecek.İlk etkinlik 29 Ekim 2009 tarihinde yapılacak. Ankara’nın Oran semtinde bulunan Panora AVM de Müzeyyen Senar’ın sanat hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak. Sergiyi Bülent Ersoy 29 Ekim Cumhuriyet bayramında bizzat kendisi açacak ve sergi bir hafta açık kalacak.İkinci etkinlik ise 7 Kasım günü Balgat’da bulunan Anatolia Gösteri Merkezi’ndeki dev konser. Bülent Ersoy’un büyük bir saz grubuyla vereceği konseri, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve Ankara’daki üst düzey davetlilerin de aralarında bulunacağı müzik severler izleyecekler. Konsere sağlık durumu elverdiği ölçüde Müzeyyen Senar’ın da katılması bekleniyor.Konseri için özel olarak üç sahne kostümü diktiren Bülent Ersoy vereceği konser için şunları söyledi ; "Benim sevgili ustam, aşkım yeri doldurulması mümkün olmayan büyük Müzeyyen Senar'ı bu vesileyle tekrar dinleyicileriyle buluşturmak şansını veren yüce Allah'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu geceyi klasik bir konser programı olarak düşünmemek gerek, muhtemelen bu yüzyılın en farklı ve muhteşem gecesi olacaktır. Bu konser biyografime altın harflerle kaydedilecektir. Ne mutlu bana"...