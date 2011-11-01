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Yıllar sonra yeniden pin-up

Yaralı İngiliz askerler yararına hazırlanan pin-up takvimi için 300'den fazla kadın başvurdu.

01 Kasım 2011 02:00


T24 - Yaralı İngiliz askerler yararına hazırlanan pin-up takvimi için 300'den fazla kadın başvurdu.


1920’li yıllarda ortaya çıkan ve zamanla kültürel bir fenomen haline gelen pin-up kızlarından esinlenen İngiliz kadınlar, gelirinin tümü yaralı ve yardıma muhtaç İngiliz askerlerine bağışlanacak bir takvim çıkarıyor.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, askerlerin eşlerinin ve sevgililerinin gönüllü çalışmalarıyla ortaya çıkan ‘Help for Heroes’ (Kahramanlar için Yardım) takvimine katkıda bulunmak için bu yıl 300’den fazla kadın başvururken, 2012 takvimi için seçilen 15 kadınla yürütülen çalışmalar sonucu, efsanevi pin-up’ların kostümlerine bürünen kadınlar takvim sayfalarında yer aldı.


Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan takvime poz veren gönüllüler arasında ünlü manken Peta Todd da yer alıyor. Yıllar önce savaştan dönen askerler için kurulan rehabilitasyon merkezine yaptığı ziyarette gördüklerinden çok etkilendiğini belirten 25 yaşındaki model, o günden beri ‘Help For Heroes’un sadık destekçisi olduğunu ve takvimde yer almaktan büyük bir onur duyduğunu belirtiyor.


Ocak ayından bu yana 250 bin liraya yakın bağış toplayan vakfın, takvim satışından da bir o kadar gelir elde etmesi bekleniyor. Pin-up takvimleri İkinci Dünya Savaşı sırasında genellikle Amerikan ve İngiliz askerleri tarafından satın alınıyordu.




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