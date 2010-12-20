Yıllar sonra itiraf etti!

T24

Hollywood en medeni çiftleri olarak nam saldılar, herkesi şaşırttılar. Beklenen itiraf yıllar sonra oyuncu Ashton Kutcher'den geldi. Genç oyuncu eşi Demi Moore'un eski kocası Bruce Willis'le arkadaşlık etmenin çok zor bir durum olduğunu açıkladı.Bir dergiye röportaj veren Kutcher, "Bruce'la arkadaşlık etmek için kendimi çok zorladım. Sonuçta karşımda karımla yıllarca birlikte uyuyan bir adam vardı. Ancak artık bu duruma alıştım. Şimdi birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz!"