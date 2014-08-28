Yıllar sonra ilk yardım konvoyu geçti



Taraflar arasında ateşkes sağlanmasından bir gün sonra Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait bir yardım konvoyunun Gazze'ye Refah Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığı bildiriliyor. Böylece Mısır sınırından Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 2007 yılında başlattığı ablukadan bu yana ilk Birleşmiş Milletler yardım konvoyu giriş yapmış oldu.

Dünya Gıda Programı yetkilileri çarşamba günü Cenevre'de yaptıkları açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoyunda, 50 bin kişi için 5 gün yetecek kadar insani yardım taşındığını bildirdi. Yıllardır abluka altında olan ve yedi hafta süren çatışmalarla alt yapısı büyük zarar gören Gazze'ye ikinci bir yardım konvoyunun da gelecek günlerde ulaşacağı belirtildi.

Yardım konvoyunun Mısır liman kenti İskenderiye'den yedi saatte Refah Sınır Kapısı'na ulaştığını belirten yetkililer, sınır kapısının Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dünya Gıda Programı, saldırıların başladığı 8 Temmuz'dan bu yana Gazze Şeridi'ndeki 350 bin Filistinliye erzak ve gıda yardımı yaptı.

İsrail ile Filistin arasında Mısır arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması, ablukanın kaldırılmasını kapsıyor. Mısır, sınır geçişlerinin yapı malzemeleri ve gıda yardımları için sürekli açık bırakılacağını açıkladı. İsrail'in sınırdan geçirilen malların kontrolüne devam edeceği belirtildi. Anlaşma gereği ayrıca Gazze kıyı şeridinde Filistinlilere izin verilen balıkçılık alanı üç milden altı mile çıkarıldı. Filistinli yetkililer çarşamba günü balıkçıların yeni alanda avlanmaya başladıklarını açıkladı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından gecenin geç saatlerine kadar sevinç gösterileri devam etti. Hamas, zafer turları atarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ordu radyosundan yaptığı açıklamada, Hamas'ın hiç bir hedefine ulaşamadığını kaydetti.

Bir ay içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de, taraflar arasındaki temel sorunlar üzerine görüşmeler yapılması bekleniyor. Uzlaşma sağlanması gereken konuların arasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin askersizleştirilmesi talebi ile Filistin'in havaalanı ve liman talepleri yer alıyor.