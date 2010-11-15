Yıllar sonra geri döndüler

T24- iPhone satışından ziyade bu telefonu için geliştirdiği uygulamalarla büyük gelir elde eden Apple'ın App Store'una her gün onlarca yeni uygulama ekleniyor. Bu yeni uygulamalardan biri de kullanıcılara sunulduğu ilk gün yoğun ilgi gören Smurfs' Village isimli oyun...





1958 yılında Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından yaratılan ve uzun yıllar çocukların severek takip ettiği Şirinler, en çok da "Uslu çocuk olursanız, belki Şirinleri görebilirsiniz" sözüyle hatırlanır.







Şirinleri iPhone'a uyarlayan oyun firması Capcom Interactive, ücretsiz olarak Smurfs' Village isimli bu oyunuyla App Store'da yerini almış durumda. Kısa sürede en çok indirilen uygulamalar listesinde bir numaraya yerleşen oyunda kullanıcılar, kötü büyücü Gargamel'den kaçan Şirinlerin ayrı bir kasaba kurmasına ve şehirlerinin gelişmesine yardımcı oluyor.



Oyun her ne kadar ücretsiz olarak kulanıcılara sunuluyor olsa da, oyun içinde kullanılan bazı araçlardan faydalanabilmek için iTunes üzerinden ödeme yapılması gerekebiliyor.



The Smurfs' Village isimli bu oyun hem iPhone hem de iPad altında oynanabiliyor.





(Selim ÖZTÜRK - hurriyet.com.tr)



