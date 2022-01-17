Yıllar sonra gelen itiraf: Milyoner olmak için Barcelona'ya gittim

Bir dönem Barcelona forması giyen Alex Song o dönemki transferini "Milyoner olmak için Barcelona'ya gittim" şeklinde açıkladı.

Arsenal'den Barcelona'ya 19 milyon euroya transfer olan Alex Song, Katalan ekibine para için gittiğini açıkladı.

Barcelona'nın ardından istikrar sağlayamayan Kamerunlu futbolcu, Thierry Henry ile aynı marka araç kullandığını ancak yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle arabasını satmak zorunda olduğunu da açıkladı.

"Bana bir sözleşme teklif ettiklerinde ne kadar kazanacağımı görünce iki kez düşünmedim. Kariyerim bittiğinde, karımın ve çocuklarımın rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini hissettim." diyen 34 yaşındaki futbolcu 65 maçta forma giymesini umursamadığını da söyledi.

Barcelona'da 2 kupa kazanan futbolcu, "Thierry Henry’nin, Arsenal’daki öneminin farkındaydım. Ne pahasına olursa olsun onun arabasından alacaktım. Kendime verdiğim sözü tuttum. Barcelona’ya gittikten sonra, paramı aldım ve Henry’nin arabasından aldım. Ancak, arabayı iade etmek zorunda kaldım, çünkü bütün param benzine gidiyordu." diye konuştu.

Alex Song şimdi nerede?

Arsenal'de gösterdiği performansla 2012'de Barcelona'ya imza atan Song'un Katalanlar'daki performansı beğenilmedi. Tecrübeli ön libero birkaç sezon West Ham'a kiralandıktan sonra 2016'da Rubin Kazan'a bedelsiz olarak gitti.

1,5 sezon Rusya'da top koşturan Song daha sonra Sion'a transfer oldu. Kamerunlu futbolcu şimdi Cibuti Ligi'nde AS Arta/Solar7'da Dany Nounkeu ile forma giyiyor.