Yıllar sonra bir ilk: Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray stadına gidecek

Spor Toto Süper Lig 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 9 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe başkanlık düzeyinde Galatasaray deplasmanında temsil edilecek. Eski Başkan Aziz Yıldırım, son olarak 2009 yılında Galatasaray deplasmanına gitmişti.

Galatasaray'ın 2011 yılında açılan Türk Telekom Stadı'na Fenerbahçe'yi temsilen hiçbir başkan gitmedi. TT Arena'da oynanan ilk Galatasaray- Fenerbahçe derbisine yönetimi temsilen Ali Koç gitmişti.

Cuma günü saat 21.00 oynanacak derbiyi Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana izleyecek.