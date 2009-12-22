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Yıllar sonra bir arada

İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çifti, önceki gün oğulları İdo ile birlikte İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

22 Aralık 2009 02:00

İBRAHİM TATLISES-DERYA TUNA İSTİNYE PARK / 5Yıllar önce olaylı bir şekilde ayrılan İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çifti, önceki gün oğulları İdo ile birlikte İstinye Park’ta objektiflere takıldı.



İkili, önce yemek yedi, ardından alışveriş merkezini dolaştı. Çıkışta gazetecilerin soru sormasına fırsat vermeden fiyatları eleştirmeye başlayan türkücü, “Bir gömlek 525 lira olur mu! Gider mağazamdan alışveriş yaparım” dedi. Tatlıses, Derya Tuna hakkındaki sorulara ise yanıt vermedi.

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