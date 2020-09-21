Yıllar önce kaybolan sörf tahtasını 8 bin kilometre uzakta buldu!

Büyük dalga sörfçüsü Doug Falter, sörf tahtasını Hawaii'de kaybettiğinde en büyük umudu oradaki balıkçılardan birinin onu bulmasıydı. Ancak sörf tahtasının 8 bin kilometre ötede Filipinler'in güneyinde ortaya çıkması muhtemelen Falter'ın aklına gelecek son şeylerden biriydi.

The Guardian'ın haberine göre özel şekilli soluk mavi tahtasının Waimea Körfezi'nin muazzam kabarıklığında kaybolmasını izledikten iki yıldan fazla bir süre sonra Falter, sörf tahtasının Sarangani Adası'nda bulunduğunun haberini sosyal medyadan aldı.

Sörf tahtasını bulan yerel bir ilkokul öğretmeni ve sörfe hevesli Giovanne Branzuela onu tekrar Falter'a verecek olmaktan mutluydu.

35 yaşındaki Falter, Zoom üzerinden yaptığı bağlantıda, "Fotoğrafını gördüğümde inanamadım, neredeyse şaka olduğunu düşündüm. Sörf tahtasının tekrar bulunamayacağından emindim" ifadelerini kullandı.

Birkaç ay önce yıpranmış sörf tahtasını 2 bin pesoya (yaklaşık 300 TL) satın alan Branzuela, balıkçıların onu Ağustos 2018'de Falter'ın gözden kaybetmesinden altı ay sonra denizde yüzerken bulduğu söyledi.

Balıkçılar tahtanın oradan geçen bir yattan düşmüş olabileceğini düşündü ve birkaç dolara onu Branzuela'nın komşusuna sattı.

Sörf tahtası okyanusta aylarca sürüklenmesine rağmen üzerindeki ona şekil veren Lyle Carlson'ın ismi silinmemişti.