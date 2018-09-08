Yıllar önce kaldırılan Atatürk heykeli hurdalıkta bulundu

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediyesi, kültür merkezi yaptığı parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini kaldırdı. Yıllardır kimsenin görmediği heykelin hurdalık alanda bulunduğu akltarıldı.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan park alanı, belediye tarafından birkaç yıl önce kültür merkezi yapıldı. Park alanında bulunan Atatürk heykeli ise ortadan kaldırıldı. O tarihten bu yana mahalle sakinleri Atatürk heykelinin akıbetini merak etti. İşte o heykel AKP'li belediyenin şantiye alanındaki hurdalıkta bulundu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hurdalığın bulunduğu Yüreğir Belediyesi şantiyesine gitti. Bulut, Ata'nın değerlerinin son yıllarda sistematik bir şekilde hafife alınmaya çalışıldığını belirterek, “Son dönemlerde toplumun bilinçaltında Atatürk'ün değerlerini yıpratmaya yönelik bir çalışma var. Bu da onun bir parçası” dedi.

Belediye başkanına tepki

Olaydan haberdar olan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Atatürk'ün heykelinin Yüreğir'deki parklardan birine rahatlıkla yerleştirilebileceğini vurgulayan vatandaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Bu büyük bir çirkinlik. Bu hem Atatürk'e hem de Türk milletine hakarettir" sözlerini saerf etti.