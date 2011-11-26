-Yılkı atları şehre indi MANİSA (A.A) - 26.11.2011 - Spil Dağı'nda yaşayan bir grup yabani at şehre indi. Spil Dağı eteklerinde yaşayan 20 adet yabani atın, Manisa'nın Uncubozköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesi civarına inmesi şaşkınlık yarattı. Çevrede bir süre dolaşan yılkı atları daha sonra Manisa Adliye Sarayı'nın arka bölümündeki boş arazide dinlendi. Hızlı hareket etmeleri ve çevikliği ile bilinen yabani atları vatandaşlar ilgiyle izledi. Bölge halkının durumu zabıtaya bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, atları yeniden dağ eteklerine sürmek istedi. Bu sırada sokak aralarına dağılan atlar trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. Yılkılar daha sonra Spil Dağı'nın kuzey eteğinden ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.