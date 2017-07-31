Yılkı atı yakalayana ödül

Nesli hızla tükenmekle karşı karşıya olan Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman bölgesine yerleştirilmişti. Sayıları her geçen gün azaldığı gözlenen Anadolu Yaban Koyunları’nın üreme hızlarındaki düşüş üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada Yaban Koyunu türünün koruma altındaki bir başka tür olan Yılkı Atları’nın tehdidi altında olduğu tespit edildi. Sayıları 6 yüz civarı olarak belirlenen Yılkı Atları’nın Anadolu Yaban Koyunları’nın su içme alanları ile otladıklarını toynakları ile tahrip ettiği ve koyunların beslenme alanının daraldığı ortaya çıktı. Yaban koyunlarının türlerinin tehlikede olması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir çalışma başlattı.

Vatan'da yer alan habere göre, yapılan tespitlerde bölgedeki tarım arazilerinin ve diğer hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin de zarar gördüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Yılkı Atlarının Kontrolü adı altında gündeme gelen çalışma projesi finansının sağlanması için de Kalkınma Bakanlığı’na sunuldu. Kalkınma Bakanlığı’ndan da destek alınan proje, temmuz ayı başında uygulamaya konuldu. Projeye göre Karaman ve Karadağ bölgesindeki Yılkı Atları’nı doğasında yakalayabilen kişilere bu atlar ücretsiz olarak verilecek. Temmuz ve Ekim aylarını kapsayan projeye göre yürekli olan kovboylara atları yeniden doğaya bırakması şartıyla Yılkı Atı yakalama izni verilecek. On ve üzeri atı sahiplenen kovboylara ise , Türkiye’nin neresine isterse nakliye masrafları devlet tarafından karşılanacak.



Anadolu yaban koyunu



Evcil koyunların atası olarak bilinen Türkiye’ye özgü bir türdür. Dişiler 80-90 cm. boyunda, 35-50 kg. ağırlığında, erkekler ise 105-140 cm boyunda ve 45-75 kg. ağırlığında olabilir. Ortalama yaşam süreleri 15-18 yıldır. Dişiler boynuzsuzdur. Anadolu Yaban Koyunu`nun tipik yaşama ortamı, bozkırla ormanın birbirine yaklaştığı, kurak ve yumuşak hatlı tepelerdir. 1966`da sayıları 100’ün altına düşünce, son görüldükleri yer olan Konya Bozdağ’da, 42 bin hektarlık bir alan Bozdağ Yaban koyunu Koruma ve Üretme Sahası ilan edilerek koruma altına alınmıştır.