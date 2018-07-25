Yılın transfer çalımı; İtalya biletini yırttı, İspanya'ya uçtu

Yaz sezonunun en ilginç transfer çalımını İspanya La Liga ekibi Barcelona, Roma'ya attı. Katalan ekibi, İtalya'ya inmesi beklenilen Bordeaux'nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malcom'u 41 milyon Avro bedel ile kadrosuna kattı. Herkes Roma'ya inecek diye beklerken Bordeaux'nun Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, Barcelona'ya imza attı.

Yaz transfer sezonunun en büyük transfer çalımını Katalan ekibi attı. Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, ilk olarak genç oyuncunun transferi için Roma ile anlaştı.

Brezilyalı oyuncu havaalanına doğru yönelirken, Barcelona daha iyi bir teklif yaptı ve Fransız ekibi oyuncunun uçuşunu iptal ettirdi.

"Çizme"nin güçlü takımlarından Roma kararlılığını devam ettirdi ve kısa süren bir telefon trafiğinin ardından tekfini Katalan ekibinden daha üst rakamlara çıkardı.

Transfere kesin gözüyle bakan bir grup Roma taraftarı da havaalanında 21 yaşındaki kanat oyuncusu için beklemeye geçti.

Herkes "sambacı"nın İtalya'nın Başkentine inmesini beklerken, Katalan ekibi son dakikada yaptığı 41 milyon Avroluk teklif ile Malcom'u Barcelona'ya getirdi ve oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Roma'dan açıklama: "Bu işi mahkemeye taşımayı düşünüyoruz"

Roma Sportif Direktörü Monchi, oyuncunun menajeri ve kulübüyle anlaşmaya vardıklarını ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Monchi, "Her şeyin kontrol altında olduğundan emindik. Bu işi mahkemeye taşımayı düşünüyoruz. Belki imza yoktu ama oyuncunun menajeri ve yöneticilerle çok sayıda yazışmamız vardı" açıklamalarında bulundu.

Geçen sezon Fransa Ligi'nde 35 maça çıkan Malcom, 12 gol atıp, 7 de asist yaptı.