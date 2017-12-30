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Yılın son mesaisi bitti, trafik durma noktasına geldi

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim AKTÜRK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMA trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

30 Aralık 2017 00:06

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim AKTÜRK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMA trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul\'da trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 79\'a ulaştı. Yoğunluğun her geçen dakika arttı. 
Trafik; TEM Edirne istikameti İstoç Mevkii ile Hasdal Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası, D- 100 Merter-Şirinevler arası ile Okmeydanı 15 Temmuz Köprüsü arası, Sahil Yolu Samatya Avrasya Tüneli arası oldukça yoğun seyretti.

(FOTOĞRAF9

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