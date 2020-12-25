Yılın son Cuma hutbesinin başlığı "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" oldu

Yılbaşı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbesinde alkol konu edinildi. Hutbede, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim" denildi.

2020 yılının son Cuma namazında okunmak üzere 81 ildeki 100 bine yakın camiye gönderilecek "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı hutbede içkinin yol açtığı öne sürülen kötülükler sıralandı.

Hutbede içki için "Aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder", "Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur", "Ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır", "İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır", "Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir" ifadeleri kullanıldı.

"İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım" denilen hutbe, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim" ifadeleriyle sona erdi.