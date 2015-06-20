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Yaşam

Yılın öğretmeni kaza kurbanı

Öğretmen Taner Akıncı'ya ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vermişti

20 Haziran 2015 19:43

Malatya'da 2013 yılında "yılın öğretmeni" seçilen Taner Akıncı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Kaza önceki gün Yeşilyurt–Adıyaman Yolu üzerindeki Galericiler Sitesi yakınında meydana geldi.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Kemal Ş. yönetimindeki araç, kavşakta Yakınca yönüne dönen Taner Akıncı'nın kullandığı otomobile yandan çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerden Taner Akıncı hayatını kaybetti.

Diğer sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kazada hayatını kaybeden Taner Akıncı'nın Yakınca İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi. 2013 yılında Malatya'da yılın öğretmeni seçilen Akıncı'nın, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldığı öğrenildi.

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