Yılın öğretmeni kaza kurbanı

Malatya'da 2013 yılında "yılın öğretmeni" seçilen Taner Akıncı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Kaza önceki gün Yeşilyurt–Adıyaman Yolu üzerindeki Galericiler Sitesi yakınında meydana geldi.
Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Kemal Ş. yönetimindeki araç, kavşakta Yakınca yönüne dönen Taner Akıncı'nın kullandığı otomobile yandan çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerden Taner Akıncı hayatını kaybetti.
Diğer sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Taner Akıncı'nın Yakınca İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi. 2013 yılında Malatya'da yılın öğretmeni seçilen Akıncı'nın, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldığı öğrenildi.