Yılın kadın ve erkek sporcuları Osaka ile LeBron James seçildi

The Associated Press (AP), yılın sporcularını seçti. 1931 yılından bu yana her yıl Associated Press’in spor editörleri tarafından verilen yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Kadın Sporcusu Naomi Osaka seçilirken LeBron James de Yılın Erkek Sporcusu oldu.

Yılın Kadın Sporcusu: Naomi Osaka

2020'de tenis kortlarının dışındaki aktivizmi ve başarısı ile de dikkat çeken Naomi Osaka, AP üyesi spor editörleri ve AP yazarlarının oylarıyla Yılın Kadın Sporcusu seçildi.

35 ilk sıra oyunun 18'ini alıp toplamda 71 puanla bu ödüle layık görülen Osaka'yı WNBA Finalleri MVP'si Breanna Stewart (60 puan), Vanderbilt futbolcusu Sarah Fuller (24 puan) takip etti.

Naomi Osaka, Jacob Blake'in vurulması ve ABD'de hem artan ırksal eşitsizliğe hem de polislerin şiddet uygulamasına tepki çekmek amaçlı Cincinnati Masters Yarı Final maçında yer almayacağını açıklamıştı.

Yılın Erkek Sporcusu: LeBron James

Los Angeles Lakers ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan LeBron James bu sene ödülü layık görülürken yıldız oyuncu bu ödülü 4. kez kazandı.

James almış olduğu bu ödülle bu sezonki 3. ödülünü kazandı. Yıldız oyuncu bu yıl içerisinde, NBA Şampiyonluğu ve NBA Finaller MVP’si ödüllerini kazanmıştı.

4. kez AP Yılın En İyi Erkek Sporcusu ödülünü kazanan LeBron James, Tiger Woods ve Lance Armstrong ile ödül sayılarını eşitlerken bu ödülü 3 kez kazanan Michael Jordan’ı geride bıraktı.