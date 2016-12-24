Yılın kadın judocusu Galatasaraylı Kelmendi

Galatasaray'ın Kosovalı judocusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yapılan oylamada yılın kadın judocusu ödülünü kazandı.

Galatasaray resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sporcumuz Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yapılan oylamada yılın kadın judocusu seçildi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Kadınlar 52 kiloda mücadele eden sporcumuz Majlinda Kelmendi, olimpiyatlara ilk kez katılan Kosova'ya ilk altın madalyayı getirerek ülkesi adına tarihe geçmişti."