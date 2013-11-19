Yılın İngilizce kelimesi: Selfie

'Selfie' Oxford tarafından yılın kelimesi seçildi. "Bir kişinin telefon kullanarak kendi fotoğrafını çekmesi" ve daha sonra internette paylaşması anlamına gelen selfie, tüm dünyada kullanılıyor.

Dünyanın dört bir yanında kullanılan İngilizce sözlükleri basan Oxford Üniversitesi Yayınevi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram ve sosyal paylaşım sitesi Twitter üyelerinin sayısındaki artışa paralel olarak "selfie" sözcüğünün kullanımında büyük bir patlama olduğunu açıkladı.

Oxford Sözlükleri Direktörü Judy Pearsall, ilk kez 2002 yılında Avustralya'da düzenlenen çevrimiçi bir forum sırasında kullanılan selfie sözcüğünün, iki yıl sonra fotoğraf paylaşım sitesi Flickr ile yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Selfie'nin rakipleri arasında "internetten daha düşük fiyata satın almadan önce ürünü görmek için dükkanları dolaşmak" anlamına gelen "showrooming"; pop yıldızı Miley Cyrus'un gösterisinin ardından kışkırtıcı dansları tanımlamak için kullanılmaya başlanan "twerk"; bir TV dizisinin bölümlerini art arda ve kısa zaman içinde izlemek" anlamına gelen "binge-watch" ve medyanın ilgisine mazhar olan dijital para pirimi "Bitcoin" vardı.

Dünyanın en çok kullanılan sözlüklerini hazırlayan Oxford Üniversitesi Yayınevi araştırmacıları, her sene o yılın ruhunu en iyi yansıtan bir sözcüğü ya da ifadeyi seçiyor ve yılın sözcüğü ilan ediyor. 2005 yılının sözcüğü "Sudoku", 2007'ninki "belirli bir zaman içinde kişiler ya da kurumlar tarafından doğaya verilen karbon miktarı" anlamına gelen "carbon footprint", 2008'inki "likidite krizi" anlamına gelen "credit crunch" ve 2009'unki de "arkadaşlıktan çıkarmak” anlamına gelen "unfriend"di.

Yılın sözcükleri, çevrimiçi içeriği takip eden ve her ay 150 milyondan fazla İngilizce sözcüğün kullanımı ile ilgili veri toplayan bir araştırma programı tarafından seçiliyor. Ağustos ayında Oxford sözlüğünün internet sitesine eklenen selfie sözcüğünün, ilerde daha geleneksel olan Oxford İngilizce Sözlüğü'ne de eklenmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, köpekleri Bo'nun fotoğrafını, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da kızı Chelsea ile görüntülerini paylaşırken "selfie" sözcüğünü kullanmıştı.