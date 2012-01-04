Yılın ilk 'yıldız yağmuru' bugün

T24

Kuzey yarımkürede izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23:00'dan sabaha kadar izlenebilecek. 2012 yılında toplam 18 meteor yağmuru gözlemlenebilecek.Ortalama olarak saatte 50 ila 200 civarında yüksek yoğunluğu olan Quadrantid göktaşı yağmuru, 28 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında gözlemlenebiliyor.Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor. Gökyüzünün açık olduğu herhangi bir gecede, en az 5-6 tane meteor görebiliyor.Dönemsel olarak tekrarlayan meteor yağmurlarından birini de Ocak'ta gözlenebilen Quadrantid meteor yağmurları oluşturuyor.