Yılın ilk yarısında 129 Türk girişimine 1.3 milyar dolar yatırım yapıldı; 10 unicorn daha yolda

Türkiye, girişim ekonomisi yatırımlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Bu yılın ilk yarısında 129 Türk girişimine 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Getir ve Dream Games'in ardından ekosistemde 10 unicorn daha yolda...

Türkiye 2021 yılında, girişim ekosistemi yatırımlarında yeni bir rekora imza attı. Son 10 yılda yapılan yatırım miktarı, bu yıl tek çeyrekte gerçekleşti.

Son 10 yılda 736 milyon dolar yatırım gelirken, yılın ikinci çeyreğinde 63 girişim toplam 746 milyon dolar yatırım aldı. 2021 yılının ilk altı ayında ise 129 Türk girişimine 1.3 milyar dolar yatırım yapıldı.

Böylece Türkiye, girişimlere yapılan yatırımlarda birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Getir ve Dream Games’in ardından ekosistemde 10 unicorn daha yolda.

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre Türkiye, melek ve VC yatırımları kapsamında ikinci çeyrekte Avrupa'da 8'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2'nci sırada yer aldı. Türkiye, ikinci çeyrekleri karşılaştırıldığında Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika, Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden daha çok yatırım aldı.

Geçen yıl ikinci çeyrekte yapılan 29 milyon dolar yatırımla 2. ligde olan Türkiye, bu yıl 1. ligin en üstüne yerleşti. Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye'de 2021 2. çeyreğinde kişi başına 8,8 dolar yatırım yapıldı.

Bu istatistik ile Türkiye; İtalya, Yunanistan, Portekiz, Rusya, Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı. Startups.watch tarafından düzenlenen Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek Etkinliği’nde, Türkiye'yi milyar dolarlık yatırım ligine taşıyan rakamlar açıklandı. Toplam miktarın içinde ikinci çeyrekte 50 milyon doların üzerindeki yatırımların payı yüzde 3 oldu. En çok yatırım alan girişimler ise; Getir, Dream Games, Martı, Ace Games, Ödeal, Appsilon Diamond, Trio Mobil, Veloxia, Tarentum, EasyCep oldu.

İkinci çeyrekte kurucusu kadın olan 12 girişime 6 milyon dolar yatırım yapıldı. Dream Games 155 milyon dolarlık seri B yatırım anlaşmasıyla milyar dolar değerlemeye sahip olurken, değerlemesi 7.5 milyar dolara ulaşan Getir, ABD pazarını da gözüne kestirdi.

Yılın önemli gelişmesi ise Hepsiburada’nın NewYork'ta borsaya açılmasından sonra şu an itibarıyla 4.2 milyar dolar değere ulaşması oldu. Böylece Trendyol, Hepsiburada ve PeakGames de dahil edilirse, Türkiye’deki unicorn sayısı 5’e çıktı.