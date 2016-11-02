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Yaşam

Yılın ilk kar tatili haberi Ağrı'dan geldi

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede çok sayıda araç savrularak yoldan çıktı, birçok TIR da mahsur kaldı

02 Kasım 2016 11:40

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışının ilçede olumsuz havaşartları oluşturduğu belirtildi.  Bu kapsamda, ilçe merkezi ile tüm köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün bir gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ağrı-Iğdır karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ağrı Dağı kesimindeki yolun Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede çok sayıda araç savrularak yoldan çıktı, birçok TIR da mahsur kaldı. Bu araçlardaki kişilerin kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır il merkezinde görevli jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından önlem alındı. Ekipler, yol kapalı olduğu için araç geçişlerine izin vermiyor.

Karayolları ekiplerince yolun açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sürücülerden İsmail Eren, ar yağışına ansızın yakalandıklarını söyledi. Yanlarında zincirlerinin de olmadığını belirten Eren, "Yolda kaldık. Karayollarının yolları açmasını bekliyoruz. Burada saat 22.00'den beri bekliyoruz." diye konuştu.  

Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede kar yağışı ile birlikte havalarda iyiden iyiye soğumaya başladı. Gün boyunca yağmurla karışık kar şeklinde etkili olan yağışlı hava gece saatlerinde ise yerini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. 

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