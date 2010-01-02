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Kültür-Sanat

Yılın ilk haftasında vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona 2'si yerli 2'si yabancı 4 yeni film vizyona girdi.

02 Ocak 2010 02:00

T24 - Bu hafta vizyona ikisi yerli ikisi yabancı 4 yeni film vizyona girdi. Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 'Yahşi Batı', Fatih Akın'ın 'Soul Kitchen'ı'', Stephen Frears'ın yönettiği 'Chéri' ve son olarak F. Gary Gray'ın yönettiği Law Abiding Citizen...


Yahşi Batı

Cem Yılmaz'In uzun zamandır beklenen filmi Yahşi Batı bu hafta gösterime girdi! Filmde 1800'lü yılların sonunda Osmanlı padişahı tarafından Amerika'ya gönderilen iki görevlinin başlarına gelen olaylar anlatılıyor.


Aşkım (Cheri)

Fransız yazar Colette'in şatafatlı Belle Epoque döneminde geçen, cinsellik, para, yaş(lılık), toplum ve aşk hakkındaki bu cüretkâr ve şehvani romanını sinemaya uyarlayan, "Atonement/Kefaret", "Total Eclipse/ Tutkunun Şairleri" ve yine Stephen Frears'ın yönettiği "Dangerous Liaisons/Tehlikeli İlişkiler" filmlerinin de senaryo yazarı olan Christopher Hampton.


Aşka Ruhunu Kat (Soul Kitchen)

"Duvara Karşı" ve "Yaşamın Kıyısında" gibi siyasi ve sosyal olayların çarpıcı konularına başarılı bir imza koyduktan sonra; Aşk'a; Müziğe ve Dostluğa dair bir yapma isteğiyle karşımaz çıkan Fatih Akın, Soul Kitchen'la uzun zamandır tadını unuttuğumuz, iyi bir romantik komedi filminin keyfini yeniden hatırlatmaya hazırlanıyor...


Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)

“The Italian Job/İtalyan İşi”nin yönetmeni Gray, “Law Abiding Citizen/Adalet Peşinde”de ölümle sonuçlanan bir ev soygunu sonrasında sağ kalan kişinin sevdiklerinin intikamını almak için sınır tanımayışını işlerken, kör adaleti de sarsıcı bir şekilde mercek altına yatırıyor.

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