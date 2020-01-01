Yılın ilk gününde 115 işçi işsiz kaldı

Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nün yeni asgari ücret zammını karşılamayacaklarını bildirdiği taşeron firma 115 şoförün iş akdini feshetti.
MA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki termik santrali işleten Çelikler Holding'e bağlı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü yetkilileri, taşıma işini ihale ettikleri taşeron firmaya, işçi maaşlarına uygulanacak yeni asgari ücret farkını karşılamayacağını bildirince, taşeron firma 115 pikap sürücüsünün işine son verdi.
Taşeron firmanın 115 pikap şoförüne ödenecek yeni asgari ücret zammını karşılayamayacakları gerekçesiyle teminatı bozması sonucu ihalenin bitmesine 18 ay kala şoförler işsiz kaldı.
Yılın ilk gününde işsiz kalan işçiler, santral önüne eyleme başladı. Seslerini duyurmaya çalışan işçiler, Jandarma tarafından ablukaya alındı.