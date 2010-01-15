Yılın ilk güneş tutulması

T24-Halkalı güneş tutulması bugün sabah erken saatlerde gerçekleşecek. Yılınilk bu ilk güneş tutulması Türkiye'den kısmi tutulma şeklinde izlenebilecek.

Yılın ilk parçalı güneş tutulması bugün erken saatlerde gerçekleşiyor. Kandilli Rasathanesi internet sitesinde belirtiliğine göre tutulma Türkiye'den kısmi olarak izlenebilecek.

Şekilde görüldüğü gibi halkalı Güneş tutulması Afrika, Hint okyanusu ve Asya'nın doğusunu kat eden kırmızıyla çizilmiş 300 km genişliğindeki tutulma hattından halkalı olarak izlenebilecek.

Tutulma, mavi çizgilerle taralı çok geniş bir alan içinde kalan Doğu Avrupa, Afrika, Asya ve Endonezya'yla birlikte Türkiye'den de güneş doğarken parçalı tutulma olarak izlenecek.

Halkalı tutulma Ay'ın gölgesinin Türkiye saati ile 07:14'de Afrika'nın ortasına düşmesiyle başlayacak. Gölge 3 saat 45 dakika süreyle 12,900 km yol kat ederek 10:59'da Dünya'yı terk edecek.

09 06'da Ay'ın gölgesi Hint okyanusu üzerindeyken (01o37.4' Kuzey enlemi, 069o17.4' Doğu boylamı) en uzun tutulma süresi ve en büyük örtülme gerçekleşecek. Burada halkalı tutulma 11 dakika 08 saniye sürerken, örtülmede yüzde 92 ile en büyük değerine ulaşacak.

