Yılın ilk dokuz ayında yurt dışına giden öğrenci sayısı yüzde 15 arttı

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Yurtdışı eğitim danışmanlık firması Academix’in sağladığı verilere göre; son bir yıl içinde dolar ve euro bazında yaşanan ortalama yüzde 24’lük kur artışına rağmen yurtdışına giden öğrenci sayısı, 2017 yılının ilk dokuz ayında önceki seneye göre yüzde 15 arttı.

Türkiye’den öğrencilerin en çok (yüzde 21) dil eğitimi için yurt dışına gittiği, lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra, yaz okullarının takip ettiği duyurulurken, dil programları için en popüler ülke ise İngiltere olarak kaydedildi. İngiltere’yi, ABD, Malta, Kanada, Schengen ülkeleri, İrlanda, Avustralya ve Güney Afrika takip ediyor. Gençler dil eğitimi için ortalama iki, üç ay yurt dışında kalırken, 18 yaşın altındakilerin yarısı İngiltere ve Amerika’ya gidiyor.

Academix’e göre; dil eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerin başını yüzde 23 ile İngiltere çekerken, ABD yüzde 21 ile ikinci sırada ve Malta ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bunları sırasıyla yüzde altı ile Kanada, yüzde üç ile Avustralya, Rusya ve Asya ülkeleri, yüzde iki ile Güney Afrika takip ediyor. Türkiye’deki öğrencilerin yurt dışı eğitim programlarına olan ilgisine bakıldığında ise ilk tercihi yüzde 21 ile dil okulları oluşturuyor. Bunu yüzde 18 ile lisans, yüzde 17 ile yaz okulu ve yüzde 10 ile lisansüstü programlar takip ediyor.

Öğrencilerin yüzde 30’u genel kurslara ilgi gösterirken, yüzde 21’i yoğunlaştırılmış, yüzde 14’i ise sınavlara hazırlık kurslarını tercih ediyor. Yalnızca dil için kursa gidenlerin oranı yüzde dokuz iken, kelime bazlı kursları tercih edenler yüzde 13 civarında. Academix’in verilerine göre, öğrencilerin yüzde 26’lık kesimi sekiz ila 12 haftalık eğitim programlarını tercih ederken, bunların yüzde 25’i dört ila sekiz, yüzde 22’si 12 ila 24, yüzde 15’i dört haftadan fazla, yüzde 12’si ise 24 haftadan daha az eğitim programlarına ilgi gösteriyor.

Dünyada 16 bin, Orta ve Doğu Avrupa genelinde 1.800, Türkiye’de ise 250’den fazla yurtdışı eğitim acentesinin olduğunu belirten Academix Genel Koordinatörü Engin Coşar, “1996 yılından beri Türkiye’deki öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun yurt dışı eğitim seçeneklerini sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda ektiğimiz fidanların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Student Travel Magazine dergisinin her yıl düzenlediği, uluslararası eğitim sektörünün en önemli yarışmasında üç senedir aday gösterildiğimiz ‘2017 Doğu Avrupa Star Acentesi’ ödülüne bu sene layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışma, tüm dünyadan eğitim kurumlarının verdiği oylarla 22 ülkeden yaklaşık üç bin acentenin faaliyet gösterdiği Doğu Avrupa bölgesinde gerçekleşiyor” dedi.