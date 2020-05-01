Yılın ilk çeyreğinde 72 tonla en çok altın alan ülke Türkiye oldu

Yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde en fazla altın alan ülke 72,7 tonla Türkiye oldu. Türkiye'yi 28 tonla Rusya ve 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk 3 ayında 72,7 ton net altın alarak dünyanın en fazla altın alan merkez bankası oldu.

Rusya ikinci sırada

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre en fazla altın alan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 28 tonla Rusya, 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 6,8 tonla Hindistan, 2,8 tonla Kazakistan ve 2,2 tonla Özbekistan takip etti. Merkez bankaları yılın ilk 3 ayında toplam 145 ton net altın alımı yaptı.

Yaptırım endişesi

TCMB 2019'da dünyanın en çok altın alan merkez bankası olarak kayıtlara girmişti. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye, S-400 ve Halkbank davası kaynaklı ABD'nin finansal yaptırımlarından endişe etmektedir. Hesapların dondurulması riskine karşı altın tercih ediyor" dedi.