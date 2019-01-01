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Yılın ilk bebeği 'Fatma Buğlem' oldu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019 yılında doğan ilk bebek, Oktay-Şehnaz Çakmak çiftinin Fatma Buğlem isimli kızları oldu

01 Ocak 2019 06:13

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Devlet Hastanesi\'nde gerçekleşen doğumla 2019 yılında doğan ilk bebek, Oktay-Şehnaz Çakmak çiftinin Fatma Buğlem isimli kızları oldu.
Denizli Devlet Hastanesi\'nde, Keriman ve Halil Yarenkuyu çiftinin saat 23.54\'te kız bebeği dünyaya geldi. Hilal ismini verdikleri bebek, 2018\'in son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Oktay Şehnaz Çakmak çiftinin bebeği oldu. Saat 00.06\'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Fatma Buğlem ismi verildi.
Baba Çakmak, yeni yıla güzel bir hediye alarak girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Anne Çakmak ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, \"Heyecanlıydım. Allah herkese nasip etsin. Dört gözle bugünü bekliyordum\" dedi.

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