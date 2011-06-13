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Yaşam

YILIN İLK AY TUTULMASINI KAÇIRMAYIN ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 13:39

-YILIN İLK AY TUTULMASINI KAÇIRMAYIN ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Bu yılın ilk Ay Tutulması, 15 Haziran Çarşamba günü saat 22.05'de başlayacak. Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi, 1 saat 40 dakika sürecek ay tutulması için düzenleyeceği özel etkinliğinde, meraklılarına gökyüzünü teleskoplarla izlettirecek.  AÜ Gözlemevi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Haziran Çarşamba günü yaşanacak yılın ilk Ay Tutulması için düzenlenecek özel etkinlik saat 20.00'da başlayacak.  Sunum ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı etkinlikte, saat 22.05'de izlenmeye başlanacak olan Ay Tutulması, 1 saat 40 dakikalık süresiyle izleyenlere görsel bir şölen yaşatacak. Bu kadar uzun süreli bir ay tutulması, en son 2000 yılı Temmuz ayında gerçekleşti. Etkinlik programında, uzmanlar eşliğinde çıplak gözle gökyüzü gözlemi, takımyıldızların mitolojik hikayeleri ile birlikte anlatımı ve teleskoplarla Ay ve halkalı gezegen Satürn'ün gözlemi de yer alıyor. Gözlemevi Müzesi de etkinlik boyunca açık kalacak. Ankara Üniversitesi Gözlemevi, yıl boyunca her Ay halk günü etkinlikleri ve özel gök olayları etkinlikleri ile kapılarını gökyüzü meraklılarına açmaya devam edecek.  Gözlemevi yetkilileri, Gözlemevi'nin şehirden uzak ve yüksek bir konumda bulunması nedeniyle katılımcıların yanında kalın giysiler bulundurmalarını önerdi. Bu yılın hesaplarına göre, Tutulma sırasında Ay'ın konumları şöyle olacak: saat 20.24 Ay'ın dünyanın yarı gölge konisi içine girmesi  saat 21.22 Parçalı Tutulma başlangıcı  saat 22.22 Tam Tutulma başlangıcı  saat 23.12 Tam Tutulma ortası  saat 00.02 Tam Tutulma sona ermesi  saat 01.02 Parçalı Tutulmasının sona ermesi  saat 02.00 Ay'ın Dünyanın yarı gölge konisinden çıkışı

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