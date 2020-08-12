Yılın ilk altı ayında 970 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre ocak-haziran döneminde 970 bin 117 kişi İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Bunlardan 339 bin 318'i ödenek almayı hak ederken, işsizlik ödeneği için yapılan başvurulardan 281 bin 540'ı yılın ilk iki ayında yani pandemi öncesinde başvuru yapmıştı. Bu tabloya göre; işten çıkarma yasağı uygulandığı dönemde, 688 bin 577 kişi işini kaybetmiş oldu. Nisanda devreye giren yeni kanuna göre, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında işçi çıkaran patronlar, çalışan başına 2 bin 943 TL'lik ceza ödüyor.

İŞKUR tarafından açıklanan temmuz ayı istatistiklerine göre yılbaşından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısında hızlı bir yükseliş yaşandı. Ocak-mart döneminde 502 bin 196 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulunurken, 17 Nisan'da devreye giren işten çıkarma yasağına rağmen bu rakam ocak-nisan döneminde 811 bine ulaştı.

Temmuz ayı istatistiklerine göre ise İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalış göstererek 3 milyon 325.075 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52.6'sı erkek, yüzde 47.4'ü kadın, yüzde 35.7'si ise 15-24 yaş grubunda olan gençlerden oluştu.

3,5 milyon kısa çalışma

TÜİK geriye doğru 4 hafta içinde iş arayanları işsiz kabul ediyor. Salgında işten çıkarma yerine uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ile milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamda görünmeye devam ediyor. Bugüne kadar 3.5 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine yönlendirildi. 1.8 milyon işçi de ücretsiz izin ödeneği aldı.

En çok kadın çalışanlar etkilendi

İşten çıkarmalar ve işsizlik oranları çalışan kadınların salgından daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan istihdam raporuna göre ise Covid-19 salgını Mayıs 2020'de en az 8.6 milyon yeni eşdeğer istihdam kaybı ve işsize yol açtı. Araştırmada revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı yüzde 50 olarak hesaplanırken, araştırmaya göre, kadınlar Koronavirüs salgınından daha fazla etkileniyor. Kadın işgücü yüzde 12, kadın istihdamı yüzde 10.5 azaldı. Diğer taraftan iş başında olanların son bir yılda sayısı 6.4 milyon kişi azaldı.