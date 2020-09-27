Yılın ilk 8 ayında Zafer Havalimanı'ndan 'uçmayan yolcular' için devlet kasasından 4 milyon 514 bin Euro çıkacak

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan Zafer Havalimanı'ndaki 'çöküş' sürüyor. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a gönderdiği 22 Eylül 2020 tarihli bilgi notunda 2020 yılının ilk 8 ayı için garanti edilen iç hatlardaki 501 bin 706 yolcu sayısı 4 bin 746'da kaldığı ortaya çıktı. İç hatlardaki garantinin gerçekleşme oranı yüzde 0.94 oldu.

Dış hatlarda ise 351 bin 194 yolcu garantisi verildi, sadece 2 bin 487 kişi uçtu. Gerçekleşme oranı yüzde 0.70 oldu. İlk 8 aydaki toplam 852 bin 900 yolcu garantisine karşılık sadece 7 bin 233 yolcu havalimanını kullandı.

Garanti nedeniyle 2020'nin ilk 8 ayı için şirkete 4 milyon 514 bin Euro ödeme yapılacak

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. Garanti yolcu sayıları tutturulamadığı için şirkete bu yılın ilk 8 ayı için iç hatlarda 1 milyon 3 bin, dış hatlarda ise 3 milyon 511 bin olmak üzere toplam 4 milyon 514 bin Euro ödenecek. Bu para bugünkü kur ile 39 milyon 813 bin lirayı bulunuyor.

2044'e kadar devlet kasasından para çıkacak

İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 21 Mart 2044'e kadar para çıkacak.

Bu yıl 12 ayda garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 299 bin kişi. Havalimanının hizmet verdiği üç ilin toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için nedeyse 3 ilin nüfusu kadar yolcu garantisi verildi.