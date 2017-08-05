T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılın ilk 7 ayında 10 bin 900 motosiklet kazası yaşandı

Yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi

05 Ağustos 2017 12:29

Pek çok motosiklet sürücüsü trafiğe takılmadan yol almak için kuralalrı ihlal ediyor, EDS kameralarından kurtulmak için plakalarını gizliyor. Kayıtlı 3 milyon motosikletin bulunduğu Türkiye’de neredeyse son 10 yılda 301 bin motosiklet kazası meydana geldi. Bu yılın ilk 7 ayında ise yaklaşık 10 bin 900 kazada 150’ye yakın kişi yaşamını yitirdi. 

Habertürk gazetesi İstanbul’un trafiği yoğun bölgelerinde motosiklet sürücülerinin yaptığı pek çok ihlale tanıklık etti. Çok sayıda motosiklet sürücüsü, trafiğe takılmadan yol almak isterken birçok kuralı ihlal ediyor. Emniyet şeridi ihlali, kırmızı ışık ihlali, hız limiti ihlali, yaya kaldırımında seyretme, kask takmama, ters yönde ve şerit dışında seyretme bu ihlallerden bazıları. İhlal yapan sürücüler, polisten ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından kurtulmak için plakalarını gizliyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız.

ETİKETLER

Kazamotosiklet kazası10 bin 900 motosiklet kazasıEDS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24