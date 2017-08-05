Yılın ilk 7 ayında 10 bin 900 motosiklet kazası yaşandı

Pek çok motosiklet sürücüsü trafiğe takılmadan yol almak için kuralalrı ihlal ediyor, EDS kameralarından kurtulmak için plakalarını gizliyor. Kayıtlı 3 milyon motosikletin bulunduğu Türkiye’de neredeyse son 10 yılda 301 bin motosiklet kazası meydana geldi. Bu yılın ilk 7 ayında ise yaklaşık 10 bin 900 kazada 150’ye yakın kişi yaşamını yitirdi.

Habertürk gazetesi İstanbul’un trafiği yoğun bölgelerinde motosiklet sürücülerinin yaptığı pek çok ihlale tanıklık etti. Çok sayıda motosiklet sürücüsü, trafiğe takılmadan yol almak isterken birçok kuralı ihlal ediyor. Emniyet şeridi ihlali, kırmızı ışık ihlali, hız limiti ihlali, yaya kaldırımında seyretme, kask takmama, ters yönde ve şerit dışında seyretme bu ihlallerden bazıları. İhlal yapan sürücüler, polisten ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından kurtulmak için plakalarını gizliyor.

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