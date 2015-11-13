Akıllı telefonundan kopamayanların yeni lakabı 'smombie'

Almanya'da "zombi" ile "Smartphone" sözcüklerinin bileşiminden oluşan "Smombie" sözcüğü yılın gençlik sözcüğü seçildi. 'Telefon zombisi' anlamına gelen sözcük, akıllı telefonundan kopamayanlara atfen kullanılıyor.

Langenscheidt Yayınevi, "Smombie" sözcüğünün 2015 Gençlik Sözcüğü seçildiğini duyurdu. "Zombi" ile "Smartphone" (Akıllı telefon) sözcüklerinden türetilen "Smombie" sözcüğü, gençler tarafından telefonuna çok fazla odaklandığı için çevresindeki olay ve gelişmelerden bihaber olan kişileri anlatmak için kullanılıyor.

Münih'te toplanan jüri, online olarak yapılan oylama neticesinde en çok oyu alan on sözcük arasından yılın gençlik sözcüğünü seçti. İnternette yapılan oylamada, 'hiçbir şey yapmayan, karar alamayan, kendi görüşlerini yansıtmayan kişi' anlamında kullanılan "merkeln" fiili de ön sıralarda yer almıştı.

Langenscheidt Yayınevi, seçilen sözcükler ile her yıl "Yüzde yüz gençlik dili" adlı bir sözlük hazırlıyor.