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Yaşam

''YILIN GENÇ SİNEMA TELEVİZYON GİRİŞİMCİSİ YARIŞMASI'' ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 15:51

-''YILIN GENÇ SİNEMA TELEVİZYON GİRİŞİMCİSİ YARIŞMASI'' ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - British Council tarafından sinema ve televizyon alanlarında çalışan yaratıcı girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen ''Yılın Genç Sinema Televizyon Girişimcisi'' Yarışmasına başvurular 16 Eylüle kadar yapılabilecek. British Council'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma özellikle gelişmekte olan ülkelerin sinema ve televizyon sektöründe gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları ve ortaklıkları desteklemeyi, bu alanlarda daha fazla genç girişimcilerin yer almasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Dağıtım veya satış, sergi, sinema salonu, festival, yayıncı, pazarlama, internet siteleri, internet iletişim ağları, basın ve halkla ilişkiler, tanıtım, eğitim ve satış ve sanatçı yönetimi alanlarında çalışanlar ile gazetecilerin başvurabileceği yarışmaya, uzun metraj film, kısa film, belgesel, televizyon yapımları ve animasyonu alanlarındaki eserlerle katılabilecek. Yarışmaya, söz konusu sektörlerde çalışıp 25-35 yaş aralığında olan ve İngilizcesine güvenen herkes başvurabilecek. Bu yıl ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilecek yarışmayı kazanan kişi 17–24 Ekim tarihleri arasında 12 ülkeden gelecek finalistlerin katılımıyla İngiltere'de düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Yarışmaya 16 Eylüle kadar başvuru yapılabilecek.

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