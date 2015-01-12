Yılın futbolcusu yine Ronaldo



2014 yılının Altın Top Ödülü'ne İspanyol Real Madrid takımının Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo seçildi. Ronaldo böylece üçüncü kez bu ödüle layık görülmüş oldu. FIFA Altın Top Ödülü'nün diğer adayları İspanyol FC Barcelona takımından Lionel Messi ve Bayern Münih takımından Alman milli takımı kalecisi Manuel Neuer idi.

Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ödülü'ne ise Alman sporcu Nadine Kessler layık görüldü. Almanya Kadın Milli Futbol Takımında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg takımında oynuyor.

Yılın takımında üç Alman

Yılın takımı seçilen kadroda Almanya'dan dört futbolcu yer aldı. 2014'te dünya şampiyonu olan Alman milli takımı kadrosunda yer alan Manuel Neuer, Philipp Lahm ve Tony Kroos'un yanı sıra Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben de yılın takımı kadrosuna seçildi. Yılın takımının kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih); Defans: Philipp Lahm (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), David Luiz (Paris St. Germain), Thiago Silva (Paris St. Germain); Orta Saha: Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (FC Barcelona), Angel Di Maria (Manchester United); Forvet: Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Arjen Robben (Bayern Münih)

En iyi teknik direktör Löw

Erkekler futbolunda En İyi Teknik Direktör Ödülü'ne Alman milli takımıyla 2014 dünya şampiyonluğuna imzasını atan Joachim Löw layık görüldü.

Kadın futbolunun en iyi teknik direktörü ödülü ise Alman Wolfsburg takımının teknik direktörü Ralph Kellermann'ın oldu.

FIFA Başkanlık Ödülü'ne ise Japon gazeteci Hiroshi Kagawa layık görüldü. Brezilya'daki FIFA Dünya Şampiyonası'nı izleyen en yaşlı gazeteci olan 90 yaşındaki Kagawa, ödülünü FIFA Başkanı Joseph S. Blatter'den aldı.

2014 Fair Play Ödülü'ne ise dünya çapında futbol turnuvalarının organizasyonunda görev alan gönüllüler layık görüldü.

Altın Top Ödülü sahipleri, milli takım teknik direktörleri, kaptanları ve gazetecilerden oluşan jüri tarafından belirleniyor.