Yılın futbolcusu Rooney



İngiltere Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yapılan oylamada yılın futbolcusu Manchester United’ın yıldızı Wayne Rooney seçildi.





Manchester United'ın golcüsü Wayne Rooney, İngiltere Futbol Federasyonu'nun web sitesinde yapılan oylamada, Ada'da yılın futbolcusu seçildi. Ödülü almaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Rooney, agresif oyun tarzını değiştirmeye niyeti olmadığını da belirtti.



Manchester United'ın 23 yaşındaki yıldızı Wayne Rooney, İngilizlerin gözbebeği. Ünlü futbolcu, milli takımın Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesi, federasyonun web sitesinde düzenlenen anketle, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi. Rooney'i, Gareth Baryy ve Theo Walcott izledi.



İngiltere Milli Takımı'nda da çok başarılı bir dönem geçiren Rooney, son 4 milli maçta, fileleri 7 kez havalandırdı. Teknik direktör Fabio Capello'nun vazgeçemediği isimlerden biri olan başarılı futbolcu, agresif oyun tarzı nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. Bu yüzden Capello geçtiğimiz günlerde, Rooney'den sahada daha sakin olmasını istedi. Genç golcü Capello'nun çağrısına, "beni ben yapan özelliğim agresif olmam. Kazanma hırsımı sahaya yansıtmam. Bunu benden alırsanız, bambaşka bir oyuncu olurum" sözleriyle yanıt verdi.



Rooney, Manchester United - Liverpool maçı öncesinde de, "Liverpool'dan nefret ediyorum" diyerek tartışma yaratmıştı.