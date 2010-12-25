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Yılın en pahalı düeti

Kıbrıs'ta birlikte konser vermeye hazırlanan Tarkan ve Ajda Pekkan rekor bir ücretle sahne alacak.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Kıbrıs'ta birlikte konser vermeye hazırlanan Tarkan ve Ajda Pekkan rekor bir ücretle sahne alacak.



Tarkan ve Ajda Pekkan, Kıbrıs Girne'deki Cratos Otel'de yılbaşı gecesi sahneye çıkacak. İkili, sahnede düet yapacak ve 250'şer bin TL alacak. Posta gazetesinin haberine göre; her ikisi de gecesi 10 bin euro olan kral süitlerinde kalacak. Tarkan, odasına özel bir şey istemedi. Ajda Pekkan ise, koşu bandı ve bisiklet istedi. Starları izlemenin bedeli kişi başı; ön masalardan 1000, arka masalardan 750 TL.

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