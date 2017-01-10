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Deutsche Welle

Yılın en kötü kelimesi: Vatan haini

Alman Dili Cemiyeti (GfDS), “vatan haini” anlamına gelen “Volksverräter”i 2016 yılının en kötü kelimesi seçti. Jüri heyeti, bu kelimeyi “diktatörlüğün bir mirası” olarak nitelendirdi.

10 Ocak 2017 16:30

Her yıl yılın en kötü kelimesini seçen Alman Dili Cemiyeti (GfDS), 2016 yılının en kötü kelimesi olarak ise "vatan haini” anlamına gelen "Volksverräter”i seçti.

Yılın en kötü kelimesini seçen jüri heyetinin sözcüsü dilbilimci Nina Janich, "Bu kelime aralarında Nasyonal Sosyalistlerin de bulunduğu diktatörlüğün bir mirasıdır” dedi.

2015'te daha çok sağcıların kullandığı "iyi insan”, 2014'te "yalancı basın”, 2013'te "sosyal turizm", 2012'de "kurban abonesi", 2011'de "döner cinayetleri" yılın en kötü kelimesi seçilmişti.

Dil duyarlılığı kazandırma hedefi

Almancanın dil yapısı gereği, iki veya üç kelimeden oluşan birleşik tamlamalar tek kelime olarak yazılıyor.

Almanya'da 1991 yılından bu yana seçilen "yılın en kötü kelimesi" ile topluma dil duyarlılığının kazandırılması amaçlanıyor. Kelime dört dil uzmanı ve bir gazeteciden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Jüri aynı zamanda yılın kelimesini de seçiyor. GfDS, "gerçek ötesi” anlamına gelen "postfaktisch”i 2016 yılının kelimesi olarak seçmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Alman Dili CemiyetiNina JanichNasyonal SosyalistlerinDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BÖ

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