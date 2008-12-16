Yılın en iyileri seçiliyor



Avrupa'da yılın basketbolcusu seçimleri başladı. FIBA'nın internet sitesinde düzenlenen oylamada Türkiye'den Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra genç oyuncular Enes Kanter ve Bahar Çağlar da kendi kategorilerinde aday gösterildiler.





Avrupa'da yılın basketbolcusu ödülü için www.fibaeurope.com sitesinde yapılan oylama Ocak ayında sona erecek.



Geçen yıl Eurobasket'in en değerli oyuncusu seçilen Utah Jazz'den Andrei Kirilenko'nun kazandığı ödül için açıklanan 12 kişilik aday listesinde milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da yer aldı.



Geçen sezon, NBA'de "en çok gelişme kaydeden oyuncu" ödülüne layık görülen Hidayet, milli takımın Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde tüm maçlarını kazanmasında da önemli rol oynamıştı. Hidayet 2008-09 sezonunda Orlando Magic formasıyla 17.4 sayı-5 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.



Aday listesinde bulunan diğer isimler şöyle:



Andrei Kirilenko (Utah Jazz)



Andrıs Biedrins (Golden State Warriors)



Dimitris Diamantidis (Panathinaikos)



Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



Luol Deng (Chicago Bulls)



Nikola Pekovic (Panathinaikos)



Pau Gasol (Los Angeles Lakers)



Ramunas Siskauskas (CSKA Moskova)



Rudy Fernandez (Portland Trail Blazers)



Tony Parker (San Antonio Spurs)



Zoran Planinic (CSKA Moskova)





Fenerbahçe Ülker forması giyen Enes Kanter ise "Avrupa'da yılın genç oyuncusu" ödülü için yarışan isimler arasında bulunuyor. Bayan milli takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Bahar Çağlar da "Avrupa'da yılın genç bayan oyuncusu" için adayları arasında yer aldı.

